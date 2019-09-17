Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Екатеринбурге началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении двух граждан, обвиняемых в убийстве, угоне автомобиля и краже. Дело рассматривается в Свердловском областном суде.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Свердловской области пропал житель Берёзовского, занимавшийся грузоперевозками на личном автомобиле «Газель». Позже было найдено его тело с признаками насильственной смерти. Вскоре сыщикам удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались два гражданина, проживающие на территории Свердловской области.

По версии следствия, подсудимые заказали машину для перевозки по интернету, использовав фиктивный предлог. В ходе поездки они вывели водителя из машины и убили его молотком. Затем на его машине они похитили овец на ферме в посёлке Верхнее Дуброво и привезли животных к своему знакомому. После этого злоумышленники бросили машину потерпевшего.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале граждан Таджикистана будут судить за похищение овец и убийство