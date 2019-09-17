р-н Мотыгинский, , 11:59 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти сорвавшегося с обрыва ребёнка в Мотыгинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Инцидент произошёл 15 сентября. По предварительным данным, в этот день трехлетний мальчик находился у бабушки в селе Рыбное.

Когда бабушка была в доме, мальчик вместе с соседской пятилетней девочкой открыли калитку и пошли играть к памятнику недалеко от реки Ангара. Кидая камни, мальчик упал с обрыва в реку. Прибежавшие взрослые вызвали скорую помощь, но спасти ребёнка не удалось, он скончался в больнице.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Тюменской области 13-летний мальчик погиб, сорвавшись с берегового обрыва во время игры с собакой.

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