Анкара, , 11:57 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана во время бомбардировки территории Ирака, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация была проведена в регионе Гара, в ходе нее были также уничтожены склады с оружием повстанцев и их укрытия.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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