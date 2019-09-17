Калуга, , 12:16 — REGNUM Калужским областным судом приговорён к 12 годам лишения свободы 42-летний калужанин, признанный виновным по девяти эпизодам покушений на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, совершенных в составе организованной преступной группы. Об этом 17 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Суд установил, что в период с сентября 2018 года до 10 января 2019 года подсудимый договорился с неустановленным следствием лицом о незаконном сбыте на территории Калужской области наркотиков синтетического происхождения. Главарь преступной группы оставлял наркотики в тайниках и сообщал о месте их нахождения подсудимому. Осужденный забирал их, перевозил в арендуемый для этого гараж, фасовал, а затем помещал в тайники и через интернет сообщал координаты и точные адреса мест закладок руководителю группы.

Преступления были раскрыты сотрудниками УМВД России по Калужской области, которые задержали осужденного при перевозке им очередной партии наркотического средства из Подмосковья. Всего сотрудниками полиции в тайниках, сделанных подсудимым, гараже и автомашине — обнаружено около 4,5 кг. наркотических средств.