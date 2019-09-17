Ереван, , 16:47 — REGNUM Ряд случаев провоза через границу наркотических средств и психотропных веществ выявил департамент по борьбе с контрабандой Армении, 17 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

В результате последовательной работы сотрудников департамента за последние три месяца был выявлен и предотвращен ряд случаев контрабанды наркотиков в страну. С нарушением таможенных правил на территорию страны были ввезены и другие товары. Всего выявлено 43 случая.

В частности, в ходе работы, у контрабандистов было обнаружено около 5,5 кг опиума, 600 гр гашиша, 383 гр марихуаны, 29 гр героина и другие наркотические и психотропные средства.