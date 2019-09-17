Барнаул, , 11:39 — REGNUM В Индустриальном районе Барнаула 18 сентября отключат горячую воду для устранения повреждения на тепловой сети в районе дома на ул. Балтийской, 73. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания», отключение продлится одни сутки и коснется двадцати трех тысяч жителей Индустриального района города.

«За время ремонтных работ специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании устранят повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм», — отмечают энергетики.

Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Под временное ограничение попадают: с 8:30 местного времени 18 сентября до 8:30 19 сентября — жители 60 многоквартирных домов, три детских сада и две школы на улицах Балтийская, Шумакова, Взлетная, Попова и проезда Северо-Власихинского.

Также, в рамках реализации ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей, продолжаются работы на ранее заявленных участках Железнодорожного и Центрального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса.

Отключенными остаются: с 9:00 местного времени 3 сентября до 12:00 18 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя; с 9:00 16 сентября до 17:00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

«Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 25 137 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов», — сказано в официальном сообщении энергетиков.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.