Могадишо, , 11:34 — REGNUM 12 бурундийских военнослужащих миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) были убиты, еще несколько ранены в результате засады, устроенной партизанами в Сомали.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, нападение было совершено исламскими боевиками из террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Конвой миссии подвергся нападению во время возвращения в свой лагерь по стратегической дороге, соединяющей столицу страны город Могадишо с провинцией Средняя Шабелле.

Как сообщается, миссия сопровождала грузовые автомобили, ехавшие из Джоухара, крупного города, расположенного примерно в 90 километрах к северо-западу от Сомали, в столицу страны город Могадишо.

Около деревни Балкад, между двумя городами, конвой миссии подвергся нападению боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам очевидцев, столкновение длилось на протяжении около двадцати минут.

Ранее на этой же дороге произошел взрыв, ставший причиной смерти трех людей, среди которых оказались два местных чиновника.

Несмотря на усилия АМИСОМ, обезопасить эту дорогу от нападений так и не удается. Данная магистраль важна для сомалийских властей, поскольку она связывает крупный сельскохозяйственный регион и столицу страны.