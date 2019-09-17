с. Аксай, , 11:30 — REGNUM В селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области неизвестные осквернили памятный знак жертвам холокоста в парке по улице Красная. Каменный обелиск разрисовали жёлтой краской. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Заявление о случившемся поступило в дежурную часть полиции вечером 16 сентября. Для расследования преступления была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата Главка. Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко взял под личный контроль раскрытие и расследование этого уголовного дела.

Памятник был установлен в селе в рамках совместного проекта Российско-Еврейским конгрессом и центром «Холокост».