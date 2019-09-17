Белгород, , 11:23 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием отчима футболиста Александра Кокорина Кирилла Логинова возле колонии в Белгородской области стало поводом для полицейской проверки. Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел утром в городе Алексеевка, где родственники и журналисты ожидали выхода из колонии осужденных за хулиганство футболистов. Управлявший внедорожником Логинов наехал на ногу одному из репортеров.

«Водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения», — отметили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого к заключению в колонии за драки в центре Москвы. Братья Кокорины и Мамаев были освобождены условно-досрочно, такого же решения ждет и Протасовицкий.

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