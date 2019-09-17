Черногорск, Хакасия, , 11:20 — REGNUM В Хакасии задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребёнка. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 сентября, сообщили в республиканском МВД.

Злоумышленник напал на семилетнюю девочку днём 22 мая прямо на территории дошкольного учреждения в городе Черногорске. Мужчина привёл девочку на веранду детсада и стал душить. К счастью, нападавшего спугнули.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Работа по раскрытию преступления велась более трёх месяцев. В результате было установлено, что душителем оказался черногорец 1981 года рождения. Его задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, это преступление вызвало в Хакасии широкий общественный резонанс.

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