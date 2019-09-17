Тверь, , 11:15 — REGNUM В Тверской области четыре человека — трое мужчин и женщина — скончались после употребления неизвестной жидкости 16 сентября. СКР возбудил уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть четырех лиц — ч. 3 ст. 238 УК РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 15 сентября в поселке Зеленогорский Вышневолоцкого района 44-летний мужчина пришел к своим знакомым — 36-летней женщине и 44-летнему мужчине, с собой он принёс бутылку с жидкостью, которую они выпили. После этого мужчина отправился ещё к одному своему знакомому, с ним он также выпил такую же жидкость. 16 сентября тела мужчины и его троих знакомых были обнаружены в квартирах.

«С целью тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии, установления наиболее полной картины произошедшего, незамедлительно на место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления и наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики регионального СК. Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, содержащейся в бутылках, изъятых на местах происшествий», — уточнили в следственном управлении.

Следователи также выясняют, где была произведена жидкость, которую пили погибшие, а также место ее приобретения.