Якутск, , 11:14 — REGNUM За последние сутки, 16 сентября, площадь так называемых пожаров-отказников в России увеличилась более чем на одну тысячу гектаров. Судя по оперативным данным, которые приводит на своём сайте ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 17 сентября, все 12 лесных очагов площадью 21 652 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по-прежнему находятся в Якутии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 16 сентября в Якутии действовало 13 лесных пожаров общей площадью 20 067 га, которые не были потушены из-за труднодоступности и большой удаленности от населённых пунктов. Эта норма предусмотрена в распоряжении Минприроды РФ. Летом 2019 года она во многом способствовала тому, что общая площадь леса, горячего в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, превысила пять миллионов гектаров, а дымовой шлейф распространился на территории трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Тем не менее, власти не стали вводить режим ЧС.

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