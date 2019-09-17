Москва, , 11:05 — REGNUM Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.

По данным издания, в следственные органы обратился скрывающийся в Лондоне бизнесмен Алексей Бажанов с просьбой проверить причастность бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина и бизнесмена Аркадия Фосмана к рейдерскому захвату холдинга.

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Отмечается, что проверку будет проводить следственная группа, которая занимается уголовным делом бывшего подчиненного Воронина — экс-начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в получении $850 тыс. взяток.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Бажанов, который также является бывшим заместителем главы Минсельхоза РФ (он занимал пост в 2009—2010 годах), был задержан в 2013 году по уголовному делу о создании организованной группы с целью хищения у ОАО «Росагролизинг» технологического оборудования по переработке семян подсолнечника на 1 млрд рублей. Позже он был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде, после чего выехал в Великобританию. В настоящее время он находится в международном розыске.

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