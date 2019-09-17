Уфа, , 11:01 — REGNUM 57 человек спасено на воде в текущем году в Уфе. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, всего в этом году было спасено 57 человек, в том числе 19 детей. 4 человека спасти не удалось.

Спасатели отмечают, что гибель людей на воде происходила при купании в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

По их словам, сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы в период купального сезона работали в две смены и несли дежурство на разрешенных пляжах города с 11:00 часов и до наступления темноты.

В этом году в 4 несанкционированных местах, наиболее опасных для купания, были выставлены дополнительные посты.

Для обеспечения безопасности на воде было использовано 11 плавсредств, в том числе 5 катеров.