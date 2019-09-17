Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Орске Оренбургской области задержан местный житель, который выстрелил из ружья в казначея садового общества. Женщина в огнестрельным ранением госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, у мужчины образовался долг по оплате услуги водоснабжения. Чтобы решить вопрос погашения задолженности к садоводу пришли председатель общества и казначей. На почве личных неприязненных отношений должник выстрелил из охотничьего ружья в 50-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство», которой предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Должник проходит в качестве подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.