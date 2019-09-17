Вашингтон, , 10:49 — REGNUM В американском сегменете твиттера обсуждают взрыв в центре вирусологии в Новосибирске с нарастающей тревогой, вызванной, в том числе, просмотром сериала «Чернобыль».

Так, популярный невролог Брайан Джонс, за сообщениям которого в твиттере следят американские политики (включая Барака Обаму и ряд действующих членов Конгресса), считает, что время для паники настало. Указывая, что новосибирский центр вирусологии «хранит и прорабатывает самые опасные вирусы на планете», Джонс пишет:

Брайан Джонс «Вам придется меня простить за неверие российским правительственным источникам, когда они говорят, что биологические опасные вещества высвобождены не были. Я только что досмотрел «Чернобыль», это таааак… (брови вверх)… Кроме того, «все стекла в здании были разбиты «не означает взрыва простого газового баллона во время ремонтных работ и покраски, как утверждалось. Кроме того, есть много зданий на территории комплекса — так в каком был взрыв?»

В комментариях к сообщению Джонса, которое также размести, пользователи ждут зомби-апокалипсиса и выражают недоверие словам российских властей, в том числе, ссылаясь на уже упомянутый сериал «Чернобыль».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентябре в Центре вирусологии и биотехнологии ГНЦ «Вектор» в Новосибирске произошёл взрыв. Причина взрыва устанавливается. Предположительно, на предприятии произошёл хлопок газа.