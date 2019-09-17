Сидней, Австралия, , 11:54 — REGNUM 19-летний мужчина был доставлен 17 сентября в больницу в Ливерпуле (Австралия) с серьезной травмой головы, полученной на рабочем месте. Этот инцидент в Бэнкстауне (штат Новый Южный Уэльс) стал пятым в серии производственных травм в Сиднее менее, чем за неделю. Об этом передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на независимый орган «Безопасный Труд Австралия» (Safe Work Australia).

Во вторник утром, 17 сентября, в Бэнкстауне на голову мужчине упали штабеля деревянных листов. В понедельник, 16 сентября, один человек был ранен в результате падения на него труб; 11 сентября на своих рабочих местах погибли два человека и еще один получил ранение в трех отдельных инцидентах.

Safe Work Australia проводит расследование ЧП.