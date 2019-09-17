Исламабад, , 10:48 — REGNUM Четверо военнослужащих Пакистана были убиты в двух случаях обстрела с афганской стороны на границе в Северном Вазиристане (провинция Хайбер-Пахтунхва).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, пакистанские военные оказались под обстрелом во время возведения ограждения вдоль границы с Афганистаном. Министерство иностранных дел Пакистана вызвало поверенного в делах Афганистана в Исламабаде, потребовав от Кабула «сделать все возможное, чтобы остановить нападения на границе».

В июле десять пакистанских военных стали жертвами нападения с афганской стороны границы. Ответственность за атаку взяла на себя пакистанская ячейка движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пакистан неоднократно призывал правительство в Кабуле разместить воинские контингенты вдоль границы для борьбы с проникновением террористов.