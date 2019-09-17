Соледар, ДНР, 17 сентября 2019, 10:40 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь в направлении посёлка Васильевка из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, сообщили 17 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая.
В СЦКК отметили, что в результате предыдущего обстрела данного района загорелась трава. Пожар мог спровоцировать повреждение и остановку стратегически важного объекта жизнеобеспечения региона.
Напомним, 15 сентября украинские формирования обстреляли район Васильевской насосной станции из миномётов.
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