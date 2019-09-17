Соледар, ДНР, , 10:40 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь в направлении посёлка Васильевка из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, сообщили 17 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъёма Южнодонбасского водовода. В связи с угрозой жизни и здоровью, персонал был вынужден перейти в укрытие. На данный момент огневое воздействие со стороны ВСУ продолжается», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате предыдущего обстрела данного района загорелась трава. Пожар мог спровоцировать повреждение и остановку стратегически важного объекта жизнеобеспечения региона.

Напомним, 15 сентября украинские формирования обстреляли район Васильевской насосной станции из миномётов.

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