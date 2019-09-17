Симферополь, , 10:35 — REGNUM В Крыму пресекли деятельность членов организованной преступной группы, причастной к систематической поставке и сбыту на полуострове контрафактного алкоголя. Об этом 17 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«В Симферополе 8 сентября задержали следовавший из Краснодарского края грузовой автомобиль, в котором под видом чая перевозилось свыше семи тонн этилового спирта. 12 сентября в Джанкое задержан ещё один грузовой автомобиль, в котором обнаружили и изъяли партию фальсифицированной водки «Арбатская» и «Финская» без марок акцизного сбора и других каких-либо документов», — отметили в ФСБ.

По словам правоохранителей, позже был обнаружен склад, где было изъято несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки с этикетками «Нефть», «Морошка», коньяка под этикетками «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонны этилового спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Алушта также обнаружили подпольный цех контрафактного алкоголя и почти три тонны спирта и алкогольной продукции, которую злоумышленники собирались продавать под марками известных брендов.

Подробности: В Крыму нашли подпольный цех с тремя тоннами контрафактного алкоголя