Симферополь, 17 сентября 2019, 10:35 — REGNUM В Крыму пресекли деятельность членов организованной преступной группы, причастной к систематической поставке и сбыту на полуострове контрафактного алкоголя. Об этом 17 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По словам правоохранителей, позже был обнаружен склад, где было изъято несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки с этикетками «Нефть», «Морошка», коньяка под этикетками «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонны этилового спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Алушта также обнаружили подпольный цех контрафактного алкоголя и почти три тонны спирта и алкогольной продукции, которую злоумышленники собирались продавать под марками известных брендов.
Подробности: В Крыму нашли подпольный цех с тремя тоннами контрафактного алкоголя