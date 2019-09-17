Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Учащийся судостроительного колледжа на Васильевском острове Санкт-Петербурга в ходе конфликта ударил ножом своего однокашника. Пострадавший госпитализирован с колото-резаным ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП произошло в понедельник, 16 сентября, около двух часов дня. Прибывший наряд полиции задержал на месте 17-летнего студента первого курса.

«По версии полиции, на перемене между занятиями в ходе внезапно возникшей ссоры он ножом ударил 16-летнего юношу, также студента 1 курса этого колледжа», — заявили в Главке МВД России.

Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.