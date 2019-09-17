Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинске пожар на нефтебазе привёл к травмированию одного человека. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Сотрудник автозаправочного комплекса вместе со своими коллегами пытался потушить возгорание. Он получил механические травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром. Загорелись два бензовоза ёмкостью каждый по 30 тыс. литров. Прибывшие пожарные оперативно потушили пламя. Причина возгорания выясняется.

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