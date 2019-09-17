Челябинск, 17 сентября 2019, 10:18 — REGNUM В Челябинске пожарные справились с огнём на нефтебазе. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Автозаправочный комплекс находится на улице Асфальтной. Утром в МЧС поступило сообщение о том, что здесь горят два бензовоза.
На место оперативно прибыли пожарные. Горели бензовозы ёмкостью по 30 тыс. литров. Площадь пожара достигла 200 кв. метров. Тем не менее в течение 20 минут огонь локализовали, а затем полностью потушили.
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