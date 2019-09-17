Барнаул, 17 сентября 2019, 10:15 — REGNUM Обстановка с лесными пожарами в России, несмотря на осень, всё ещё остаётся весьма напряжённой. Если по состоянию на утро 16 сентября в стране действовало восемь лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, а территория, пройденная огнём, составляла 116 га, то на утро 17 сентября четыре лесных очага разрослись до 405 га. Такие данные приводит на своём сайте ФБУ «Авиалесоохрана».
Известно, что самая большая площадь лесных очагов наблюдается сейчас на Камчатке (275 га). Ещё один пожар площадью10 га уже вторые сутки не могут потушить в Алтайском крае.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2019 года митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и протодиакон Владимир Черных по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края совершили на вертолёте «небесный» крестный ход «в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае».
Представители Алтайской митрополии во время полёта окропили святой водой алтайские леса. И с этого момента, действительно, судя по данным «Авиалесоохраны», лесных пожаров в регионе не наблюдаюсь. И вот, спустя месяц, алтайским властям впору снова попросить владыку Сергия повторить полёт — раз сами справиться на могут.
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