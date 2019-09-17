Канберра, , 17:05 — REGNUM Две единицы огнестрельного оружия были найдены во вторник, 17 сентября, на территории гостиницы в Австралии в ходе масштабного рейда полиции по поиску улик, связанных с четырьмя убийствами. Об этом 16 сентября передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Глава полиции Южной Австралии по расследованию крупных преступлений Дез Брей рассказал, что винтовка и дробовик были найдены в городе Понд, в 25 километрах к северу от моста Мюррей.

«Они изъяты и будут подвергнуты дальнейшей судебно-медицинской экспертизе», — сказал Брей, пообещав, что «поиск будет продолжен… охраной… на ночь».

Отмечается, что сотрудники полиции искали автомобиль и огнестрельное оружие в связи с расследованием убийств — Марка Бойса в 2017 году и Грэма Никсона, Синибальдо Паломби и Хьюберта Вестерна в 1999 году.

Расследование продолжается.