Тюмень, , 09:52 — REGNUM В Тюмени два водителя подрались прямо в автобусе. Видео драки попало в социальные сети, сообщает ТРК «Регион-Тюмень».

Очевидцы инцидента сообщают, что водитель одной маршрутки активно блокировал другую маршрутку, а на остановке прибежал и накинулся на её водителя прямо в салоне.

В городской администрации сообщили, что агрессивный мужчина отстранён от работы, так как он не имел права покидать водительское место.

Ранее, в ноябре 2018 года в социальные сети попала запись драки тюменских водителей, которые не поделили парковочный карман на остановке общественного транспорта. Трудовые отношения с драчунами были прекращены после выяснения обстоятельств инцидента.