Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM На кольцевой автодороге Екатеринбурга (ЕКАД) в результате дорожно-транспортного происшествия сгорел грузовой автомобиль. Также авария стала причиной дорожных пробок на участке ЕКАД между Новомосковским и Серовским трактами.

Видеозапись последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло минувшей ночью, появилась в социальных сетях. На ней видно горящий грузовой автомобиль, который перед этим врезался в бетонные ограждения.

Отметим, что в результате возгорания грузовой автомобиль сгорел полностью.

Как сообщают местные издания, причиной ДТП могло стать нарушение скоростного режима.