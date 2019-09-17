Самара, , 09:48 — REGNUM Подозреваемого в незаконной вырубке леса задержали сотрудники полиции в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Лес. Бревна Donations_are_appreciated

Сообщение о незаконной вырубке леса поступило в полицейский участок от лесничего Похвистневского района Самарской области.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили 10 спилов липы. По их словам, ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 15 тысяч рублей. Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 69-летний житель села Большой Толкай Похвистневского района.

По версии полиции, местный житель срубил деревья, распилил их на бревна и вывез из леса для личных нужд. Древесину, которая была заготовлена незаконно, полицейские изъяли со двора частного дома пенсионера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с наложением штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.