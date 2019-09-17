Горнозаводск, Пермский край, , 09:38 — REGNUM В Горнозаводском районе Пермского края на территории охотничьего хозяйства под расстрел попали четыре лайки. Хозяин погибших животных обвинил в убийстве охотничьих собак бывшего министра промышленности региона, сообщают СМИ.

ЧП происходило на глазах местного охотинспектора, однако он не остановил беспредел. Хозяин собак подчеркнул, что находился на территории охотхозяйства легально, а его псы были в ошейниках с GPS-навигаторами, отмечает ТК «РифейПермь».

По данным 59.ru, веской причины для расстрела не было. Бывшему чиновнику, который сейчас является владельцем охотхозяйства, якобы пришёлся не по нраву лай собак, которые мешали ему охотиться.

В минприроды Пермского края заявили, что проведут служебную проверку в отношении охотинспектора, и назвали факт убийства собак вопиющим случаем человеческой жестокости.

Проверку проводит и полиция. В ведомство поступило заявление от владельца погибших лаек.