Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В посёлке Кольцово города Екатеринбурга произошёл пожар в магазине «Монетка», расположенный на улице Бахчиванджи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным спасателей, утром 17 сентября загорелась кровля здания на площади 50 квадратных метров. Пожар был потушен в течение 20 минут. На место выезжали семь пожарных расчётов.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты МЧС установили причину крупного пожара в Екатеринбурге, во время которого сгорел корпус и несколько хозяйственных построек «Чапаевских бань». Причиной возгорания стали аварийные нагрузки на электросети в хозпостройках.

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