Благовещенск, , 09:27 — REGNUM В Благовещенске водитель полицейского автомобиля допустил ДТП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Двигаясь задним ходом, автомобиль ДПС ударил стоящий автомобиль, причинив ему повреждения кузова, оцененные как незначительные. Никто из участников ДТП не пострадал. Водитель-полицейский в момент ДТП был трезв.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке двое полицейских были поощрены руководством за оказание помощи семье семимесячной девочки, сопроводив их к медучреждению с использованием «мигалок».