Пятигорск, Ставропольский край, , 09:23 — REGNUM Один человек погиб при пожаре в частном доме в городе Пятигорске Ставропольского края. Причина смерти мужчины и происшествия, а также материальный ущерб устанавливаются, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Ставрополья.

Пожар произошел сегодня, 17 сентября, примерно в 03:00, в садовом товариществе «Ласточка». Площадь возгорания помещения составила 140 кв. м.

Для ликвидации пожара и его последствий привлекалось 11 человек и четыре единицы техники, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

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