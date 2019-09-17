Омск, , 09:20 — REGNUM В Омске проводится проверка по информации о нападении на школьников, один из которых является инвалидом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным следствия, в том числе информация об инциденте появилась на страницах омских пабликов в соцсетях.

По предварительным данным, которые озвучила мать мальчика, вечером 15 сентября в районе остановки «Голубой огонёк» в центре Омска двое пьяных мужчин в возрасте 35−40 лет подошли к 16-летнему сыну женщины и его другу и начали требовать денег.

Злоумышленники стали хватать подростков за руки и одежду и ударили ребёнка-инвалида с детства в колено. Мальчик получил тяжёлую травму и ждёт операции, находясь на стационарном лечении.

«По результатам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Омской области.

Добавим, сообщение о произошедшем появилось в том числе в паблике «Инцидент Омск». Мать мальчика рассказала, что пьяные мужчины просили у подростков мелочь на проезд:

«На ответ, что денег нет (а денег у ребёнка действительно не было, у него, как у инвалида с детства, бесплатный проезд) и отказ дать мелочь, мужчины отреагировали весьма агрессивно, начали хватать детей за руки и одежду и пытаться обшарить карманы».

Школьник-инвалид оттолкнул одного из нападавших и в ответ получил удар в коленный сустав, упал на землю. На помощь подросткам подоспели взрослые.

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