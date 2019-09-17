Луганск, 17 сентября 2019, 09:23 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ЛНР со стороны украинских формирований, сообщили 17 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Украинские боевики обстреляли из миномётов район населённого пункта Голубовское. Зафиксировано использование противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) ВСУ в районе населённого пункта Долгое.
Украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм по району населённого пункта Нижнее Лозовое, а также обстреляли Калиново из вооружения БМП.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что в районе посёлка Счастье на украинской мине подорвался один боевик ВСУ. В данный момент он находится в госпитале Северодонецка в тяжёлом состоянии.
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