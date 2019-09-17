Уфа, , 09:27 — REGNUM Медики обнаружили у всех жителей Уфы, отравившихся шаурмой, золотистый стафилококк. Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина, передает агентство «Башинформ».

Сообщается, что заявление было сделано 17 сентября на оперативном совещании в администрации города.

«По результатам лабораторных исследований у всех больных выделен золотистый стафилококк. Стафилококк определяется и у одного из работников предприятия общественного питания. В пробе салата также выделен золотистый стафилококк. Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случая группового заболевания, в ходе которого отобраны пробы пищевых продуктов, обследованы все больные и сотрудники бистро», — рассказала Галина Пермина.

Представитель Роспотребнадзора также сообщила, что от отравления пострадали 16 человек, в том числе пятеро детей. 14 пострадавших госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление в Уфе произошло 12 сентября. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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