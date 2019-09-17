Москва, , 09:17 — REGNUM В Генеральной прокуратуре изучили материалы уголовного дела, в рамках которого были отправлены под стражу двое нижегородских хирургов, обвиняемых в хищении средств пациентов под предлогом необходимости покупки медоборудования. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По результатам изучения дела прокурору Нижегородской области внесено апелляционное представление по вопросу изменения меры пресечения в отношении врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября по ходатайству следователя как фигурант дела о хищении средств у пациентов под стражу взят главврач одной из балахнинских больниц. В деле фигурирует также хирург из больницы скорой помощи Дзержинска. Следствие считает, что в 2015—2016 годах фигурант из Балахны, который на тот момент работал завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, являясь участником операций в дзержинской больнице, под предлогом покупки дорогостоящего медоборудования, которое предоставляется безвозмездно по программе, «похитил у пациента денежные средства». В общей сложности тремя частями было похищено 362 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что Ассоциация флебологов России выступила с обращением к Генеральному прокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором поставила вопрос об освобождении медиков из-под стражи.

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