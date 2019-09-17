Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:15 — REGNUM Защитная дамба высотой 5,8 метра, построенная в Комсомольске-на-Амуре для защиты Амурского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), до сих пор сдерживает напор воды. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба компании «Газпром трансгаз Томск».

«С 31 июля ЛПУМГ функционирует в режиме повышенной готовности. Уровень воды в реке Амур в черте города превысил отметку опасного явления почти на два метра, достигнув 12 сентября 829 см», — пояснили в компании.

Вместе с тем руководство филиала приняло решение демонтировать оборудование управления и вывезти материальные ценности с территории базы поскольку до верхней отметки дамбы осталось 178 сантиметров.

Первое снижение уровня воды в Комсомольске-на-Амуре было отмечено 13 сентября. Несмотря на это, Амурский филиал компании продолжит функционировать в режиме повышенной готовности до полной стабилизации ситуации.

Читайте также: Подъём грунтовых вод в Комсомольске-на-Амуре превысил показатели 2013 года

Читайте ранее в этом сюжете: Управление магистральных газопроводов на Амуре защитили 6-метровой дамбой