Белгород, , 09:06 — REGNUM Сотрудники ГИБДД составили протокол в отношении отчима футболиста Александра Кокорина Кирилла Логинова за наезд на автомобиле на журналиста возле колонии в Белгородской области, сообщает 17 сентября Интерфакс.

Черный Mercedes-Benz подъехал к колонии в Алексеевке, откуда должен выйти на свободу футболист. Автомобиль окружили журналисты, одному из них проехали по ноге.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего и оказали ему всю необходимую помощь. Сотрудник ГИБДД составил на Логинова протокол об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены из колонии.

Напомним, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении. В настоящее время они находятся в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

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