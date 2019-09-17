Москва, , 09:00 — REGNUM На пожаре в Останкинском районе Москвы погиб один человек. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло в квартире по адресу: Звёздный бульвар, дом 12, корпус 2.

Огонь распространился в помещении на первом этаже здания на площади 15 кв. метров. Ликвидация пожара завершена в 3:40.

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До прибытия на место тушения квартиру покинули пять человек, в том числе двое детей. В очаге пожара обнаружено тело погибшего.