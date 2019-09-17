Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Чкаловский районный суд Екатеринбурга направил местного жителя на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что мужчина совершил деяния предусмотренные ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов»). Однако из-за установленного в результате экспертизы психического расстройства гражданин не осознавал характер своих деяний и не может нести ответственности.

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2018 года к мужчине приехал в гости племянник. В ходе приступа у гражданина возникло желание убить родственника и он взяв нож нанёс им юноше свыше 40 ударов, а затем не менее 17 ударов молотком. От полученных травм молодой человек скончался.

Также установлено, что мужчина хранил у себя дома патроны для огнестрельного оружия.