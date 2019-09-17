Сорочинск, Оренбургская область, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области в смертельную аварию попал водитель мотоцикла и его пассажир. В столкновении с автомобилем погиб один человек, двое получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Несчастный случай произошел в Сорочинском городском округе. Мотоцикл под управлением 23-летнего водителя и с 18-летним пассажиром двигался в сторону Оренбурга. На трассе мотоцикл выехал на полосу встречного движения. Выезд на данном участке разрешен, но мотоциклист не рассчитал безопасную дистанцию до автомобиля, который ехал навстречу. В результате произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель мотоцикла скончался на месте. Двум пассажирам (мотоцикла и автомобиля) потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Установлено, что водитель мотоцикла «Кавасаки» не имел права управления транспортом.