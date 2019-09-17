Чебоксары, , 08:49 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии в деятельности местного предприятия, занимающегося сельхозпроизводством, выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Чувашии.

Речь идёт об обществе ЗАО «Прогресс», в отношении которого проведена плановая выездная проверка и выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. В частности, ведомством установлено, что отчётность о результатах проведения производственного экологического контроля представлена с нарушением сроков, отсутствуют как нормативы образования отходов (и лимиты на их размещение), так и выданные в установленном порядке нормативы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной), зерносушилки и дымовой трубы крематора.

Обществу выдано предписание об устранении нарушений до 24 августа 2020 года.

В надзорном ведомстве отмечают, что в отношении юридического лица и должностного лица предприятия будут возбуждены дела об административном правонарушении.

Отметим, что в 2018 году управлением Росприроднадзора проведено 147 проверок хозяйствующих субъектов, в том числе 19 плановых и 128 внеплановых. Выявлено 539 нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, устранено 457. Выдано 104 предписания об устранении выявленных нарушений, выполнено — 60.