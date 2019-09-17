Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Хавьер А. Бурильо, член одной из самых богатых семей Мексики, был арестован в своем роскошном особняке в Белвидире (штат Иллинойс) в понедельник, 16 сентября, по подозрению в непредумышленном убийстве 11-летнего сына. Об этом передает 17 сентября агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, ЧП произошло в воскресенье, 15 сентября, во время лодочной прогулки возле острова Энджел в заливе Сан-Франциско (США).

Как рассказал начальник полиции города Тибурон (Калифорния) Майкл Кронин, Бурильо отправился на «лодочную проулку» 15 сентября со своими двумя сыновьями. Оба сына выпали из лодки в воду недалеко от острова Энджел, предположительно, в результате удара волны о борт судна. Бурильо вытащил подростков из воды и перевез их в Коринфский Яхт-Клуб в Тибуроне, где была констатирована смерть 11-летнего мальчика. Старший сын Бурильо с порезами ноги был доставлен в больницу.

Подозреваемый Бурильо был освобожден под залог в размере 1 миллиона долларов в понедельник днем, 16 сентября.