Гонконг, Китай, , 08:24 — REGNUM Поезд Восточной линии гонконгского метро утром 17 сентября сошел с рельсов на наземном участке, передает телерадиоканал RTHK.

Сообщается, что во время движения произошло разъединение вагонов примерно в середине состава. К поезду были прикреплены грузовые вагоны, три из них сошли с рельсов. Из-за аварии на участке было остановлено движение.

Поезд во время инцидента резко затормозил, пассажиры с помощью персонала покинули вагоны. К месту происшествия были отправлены бесплатные автобусы. Имеется информация о восьми пострадавших, из которых пятерым потребовалась госпитализация.

Причины аварии выясняются. Сообщается об обнаружении трещины толщиной 1−2 мм, но стала ли она причиной происшествия или появилась после него, пока неизвестно. Создана специальная комиссия для расследования инцидента. Заявлено, что на него потребуется от трех до шести месяцев.