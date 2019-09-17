Мелитополь, Украина, , 08:15 — REGNUM В городе Мелитополь Запорожской области в детском саду № 9 отравились восемь детей ясельной группы, сообщило издание «Факты».

Семерых детей госпитализировали в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом «гастроэнтерит».

Первых пострадавших госпитализировали ещё на выходных. В данный момент причины отравления устанавливаются, в заведении проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области в городе Казатин 16 школьников и пять работников школы № 2 попали в больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

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