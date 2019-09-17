Якутск, , 08:10 — REGNUM Прокуратура Усть-Алданского района Якутии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении главы местной администрации, которую признали виновной в хищении и служебном подлоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия и суде было установлено, что подсудимая, будучи главой Усть-Алданского района, предлагала предпринимателям заключать с администрацией договоры на различные подрядные работы без фактического их исполнения, а полученные денежные средства за якобы выполненные работы в обналиченном виде передавать ей.

В результате многочисленных преступных действий районный бюджет потерял более чем 648 тыс. рублей.

Суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, хищение госсобственности должно караться смертной казнью, считает председатель общественного совета при следственном управлении СК РФ по Якутии Вильям Иванов.