Хабаровск, , 08:08 — REGNUM В Хабаровском крае под угрозой уничтожения оказалось уникальное озеро Амут. Официально признанное одним из семи чудес региона. Экологи утверждают, что виной всему вырубки леса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального ИА «Хабаровский край сегодня», волонтёры проекта «Планета Тайга» проводили уборку территории в районе озера Амут в рамках культурно-экологического фестиваля. Они обнаружили, что некогда кристально чистая вода оползневого озера стала мутной.

«Вода в озере стала мутной, верхняя часть полностью заболочена илом. Это последствия лесозаготовок. Леса на склонах выполняют защитную функцию. Они укрепляют склоны от разрушений, спасают почвы от смыва, принимают на себя ударную мощь муссонов. Сейчас леса вырублены, теперь после любых осадков грязевые потоки будут спадать в озеро», — считает начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника Екатерина Кондратьева.

По мнению экологов, из-за неграмотных варварских рубок леса впервые за тысячелетия существование озера Амут поставлено под угрозу. Научная и экологическая общественность региона крайне обеспокоена. В природоохранную прокуратуру направлено обращение с просьбой принять неотложные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, происходящее в лесах Хабаровского края — варварские незаконные рубки, уничтожение лесов — давно тревожит общественность региона. В 2018—2019 годах в Хабаровском крае разразились несколько громких скандалов, связанных с коррупцией в лесной сфере. Арестован и содержится в СИЗО крупнейший лесопромышленник края Александр Пудовкин, фигурантом уголовного дела стал и экс-министр природных ресурсов края Василий Шихалев.