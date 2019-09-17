Тиват, , 07:59 — REGNUM У российского самолета авиакомпании Red Wings при посадке в аэропорту города Тиват (Черногория) загорелось шасси, передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что происшествие случилось около 18:00 (мск) 16 сентября. Пассажиры без проблем вышли из самолета. Пострадавших нет.

Телеканал разместил видео, снятое на телефон. На нем виден дым рядом с приземлившимся самолетом и людей, которые что-то делают у одного из шасси воздушного судна.

Официальная информация не сообщается.