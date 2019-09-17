Киев, , 07:54 — REGNUM Злоумышленники сожгли дом бывшей главй Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об это заявила сама Гонтарева, сообщило 17 сентября издание «Новое время».

Экс-чиновник утверждает, якобы в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь был настолько сильным, что пожарным не удалось его потушить.

Напомним, 5 сентября в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий сыну Гонтаревой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.

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Отметим, атаки «неизвестных» на имущество Валерии Гонтаревой по времени совпали с расследованием дела об отмывании денег, к которому может быть причастна Гонтарева.

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