Манагуа , 17 сентября 2019, 07:50 — REGNUM В результате аварии в Системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции (SIEPAC) электроснабжение прекратилось в Гондурасе, Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре. Об этом сообщает издание Univision.
Сообщается, что авария возникла на территории Никарагуа. 16 сентября без света осталась большая часть Центральной Америки. Первые сообщения о сбое поступили из Гондураса и Никарагуа.
В настоящее время электроснабжение удалось восстановить.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года сбой в панамской системе электроснабжения привел к тому, что большая часть Панамы, а также отдельные районы Коста-Рики, Гватемалы и Никарагуа остались без электричества.
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