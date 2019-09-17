Манагуа , , 07:50 — REGNUM В результате аварии в Системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции (SIEPAC) электроснабжение прекратилось в Гондурасе, Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре. Об этом сообщает издание Univision.

Сообщается, что авария возникла на территории Никарагуа. 16 сентября без света осталась большая часть Центральной Америки. Первые сообщения о сбое поступили из Гондураса и Никарагуа.

В настоящее время электроснабжение удалось восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года сбой в панамской системе электроснабжения привел к тому, что большая часть Панамы, а также отдельные районы Коста-Рики, Гватемалы и Никарагуа остались без электричества.

Читайте также: Сотни хабаровчан третьи сутки остаются без воды и света по вине строителей